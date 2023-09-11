Александра Саснович пробилась в основную сетку теннисного турнира в Сан-Диего

Белоруска Александра Саснович успешно пробилась в основную сетку теннисного турнира категории WTA-500 в Сан-Диего, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале квалификации землячка обыграла американку Варвару Лепченко – 6:3, 6:2. В первом круге основного этапа 102-я в мировом топе Саснович сыграет против 15-й ракетки планеты, швейцарки Белинды Бенчич. Поединок состоится в ночь с 11 на 12 сентября.