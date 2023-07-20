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Андрей Стась вернулся в минское «Динамо»

20 июля 2023 18:50
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Новости Беларуси. Андрей Стась вернулся в минское «Динамо». Контракт рассчитан на два сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Стась вернулся в минское «Динамо»-1

Напомним, он выступал за белорусский клуб в КХЛ с 2008 по 2014 год. Два предыдущих сезона хоккеист защищал цвета челябинского «Трактора».

Отметим, нападающий является одним из самых опытных игроков КХЛ: он провел 803 матча в Лиге и по этому показателю входит в топ-7 самых играющих хоккеистов.

# Хоккей Беларуси # Андрей Стась # Фотофакт

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