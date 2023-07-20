Состоялся 3-й день финального этапа Кубка России по парусному спорту – результаты белорусов

В четверг, 20 июля, состоялся третий гоночный день финального этапа Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В четверг, 20 июля, состоялся третий гоночный день финального этапа Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В классе судов «Лазер-Радиал» белорусская спортсменка Татьяна Дроздовская продолжает удерживать лидерство. Еще одна наша представительница Екатерина Санько занимает вторую строчку. Екатерина Гусева поднялась с 12-го на 10-е место.
В классе судов «Лазер-Стандарт» наши атлеты остались на прежних позициях. Евгений Мадыцкий идет 5-м. Иван Мшенский – 9-м. Максим Дягель – 10-м. Завершится данный турнир 24 июля.
Отметим, белорусские яхтсмены выступают в отдельном зачете Кубка Содружества.