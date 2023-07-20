Состоялся 3-й день финального этапа Кубка России по парусному спорту – результаты белорусов

В четверг, 20 июля, состоялся третий гоночный день финального этапа Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В классе судов «Лазер-Радиал» белорусская спортсменка Татьяна Дроздовская продолжает удерживать лидерство. Еще одна наша представительница Екатерина Санько занимает вторую строчку. Екатерина Гусева поднялась с 12-го на 10-е место.