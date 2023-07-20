Белорусские велогонщицы победили в открытом чемпионате России и обновили национальный рекорд

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по велоспорту на треке. Второй состязательный день стал золотым для белорусской сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская дружина в составе Анны Терех, Каролины Бирюк, Анастасии Киптиковой, Ирины Чуянковой и Таисии Носкович праздновала викторию в командной гонке преследования на четыре километра. Девушки также обновили рекорд Беларуси.

Мужская сборная в аналогичной дисциплине остановилась в шаге от пьедестала и расположилась на итоговой четвертой позиции.