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Белорусские велогонщицы победили в открытом чемпионате России и обновили национальный рекорд

20 июля 2023 18:44
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В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по велоспорту на треке. Второй состязательный день стал золотым для белорусской сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские велогонщицы победили в открытом чемпионате России и обновили национальный рекорд-1

Женская дружина в составе Анны Терех, Каролины Бирюк, Анастасии Киптиковой, Ирины Чуянковой и Таисии Носкович праздновала викторию в командной гонке преследования на четыре километра. Девушки также обновили рекорд Беларуси.

Мужская сборная в аналогичной дисциплине остановилась в шаге от пьедестала и расположилась на итоговой четвертой позиции.

# Велоспорт # Фотофакт

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