Алексей Протас набрал три очка в матче НХЛ

В поединке регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем льду победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский нападающий Алексей Протас записал в свой актив три результативных очка. В стартовом периоде он дважды ассистировал Александру Овечкину, во второй 20-минутке оформил четвертое взятие ворот. И был признан второй звездой матча. Протас провел на льду 15 с половиной минут и заработал коэффициент полезности +3. Алексей Колосов был запасным вратарем в очередном поединке «Филадельфии». Его команда победила «Бостон» с сухим счетом – 2:0.

Белорусские хоккеисты продолжают набирать результативные баллы и в Американской хоккейной лиге. «Абботсфорд» был сильней «Туссона» с сухим счетом – 3:0. Белорусский нападающий Данила Климович отметился результативной передачей. «Калгари» выиграл у «Сан-Диего» со счетом 4:3. Наш защитник Илья Соловьев записал на свой счет заброшенную шайбу и ассистентский пас.