Прямой эфир

Алекс Лимож остается в минском «Динамо» на 3 года

12 мая 2026 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алекс Лимож останется в стане минского хоккейного «Динамо» еще на три года. Клуб и игрок договорились о новом сотрудничестве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В минувшем сезоне нападающий стал одним из лидеров атак «зубров». Он установил рекорд КХЛ среди новичков-легионеров. В 68 встречах форвард сумел набрать 73 балла. А в месте с Виталием Пинчуком и Сэмом Энасом американец составил лучшее звено лиги, оформив 74 гола в 72-х поединках. Также нужно напомнить, что Лимож является обладателем Кубка Колдера.

# Хоккей # ХК Динамо-Минск

Другие новости рубрики

Все новости
Артем Плонис завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по таэквондо
12 мая 2026 12:06

Артем Плонис завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по таэквондо

Молодежная сборная Беларуси по хоккею готовится к Кубку Будущего
11 мая 2026 20:13

Молодежная сборная Беларуси по хоккею готовится к Кубку Будущего

Минск принял этап Кубка мира по силовым видам спорта
11 мая 2026 20:06

Минск принял этап Кубка мира по силовым видам спорта

Белорусские борцы Валевский и Хасханов завоевали четыре медали
11 мая 2026 18:45

Белорусские борцы Валевский и Хасханов завоевали четыре медали

Егор Савич поспорит за бронзу континентального форума по борьбе
11 мая 2026 18:31

Егор Савич поспорит за бронзу континентального форума по борьбе

Александра Саснович вышла во второй круг теннисного турнира в Париже
11 мая 2026 18:27

Александра Саснович вышла во второй круг теннисного турнира в Париже

В заключительный день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ белорусы попали в топ-5
11 мая 2026 11:01

В заключительный день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ белорусы попали в топ-5

Минское «Динамо» обыграло брестских одноклубников под занавес 7-го тура ЧБ по футболу
11 мая 2026 10:53

Минское «Динамо» обыграло брестских одноклубников под занавес 7-го тура ЧБ по футболу

Минское «Динамо» обыграло брестское в чемпионате Беларуси
10 мая 2026 19:54

Минское «Динамо» обыграло брестское в чемпионате Беларуси

Кто стоял у истоков белорусской борьбы? Вот их имена
10 мая 2026 19:14

Кто стоял у истоков белорусской борьбы? Вот их имена

Белоруска победила в блице на этапе Кубка мира по шашкам
10 мая 2026 18:49

Белоруска победила в блице на этапе Кубка мира по шашкам

От тактики на льду до роли женщины в жизни хоккеиста. Откровенный разговор с главкомом «Металлурга»
10 мая 2026 18:46

От тактики на льду до роли женщины в жизни хоккеиста. Откровенный разговор с главкомом «Металлурга»