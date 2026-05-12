Алекс Лимож остается в минском «Динамо» на 3 года

Алекс Лимож останется в стане минского хоккейного «Динамо» еще на три года. Клуб и игрок договорились о новом сотрудничестве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В минувшем сезоне нападающий стал одним из лидеров атак «зубров». Он установил рекорд КХЛ среди новичков-легионеров. В 68 встречах форвард сумел набрать 73 балла. А в месте с Виталием Пинчуком и Сэмом Энасом американец составил лучшее звено лиги, оформив 74 гола в 72-х поединках. Также нужно напомнить, что Лимож является обладателем Кубка Колдера.