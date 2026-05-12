Артем Плонис завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по таэквондо

Артем Плонис завоевал бронзовую медаль весовой категории свыше 87 килограммов на чемпионате Европы по таэквондо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус уверенно стартовал, одержав две виктории. Но непреодолимым барьером оказался полуфинал. В нем наш спорстмен уступил первому сеяному британцу Кейдену Каннингему. Матвей Метлицкий выбыл из числа претендентов на награды на ранней стадии.

Всего на континентальном форуме нашу страну представляют 12 человек. На прошлом аналогичном старте белорусы четырежды поднимались на пьедестал.