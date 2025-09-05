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«Юность» обыграла «Витебск» на старте чемпионата Беларуси по хоккею

05 сентября 2025 11:45
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«Юность» обыграла «Витебск» на старте чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперники выдали зрелищное противостояние, судьба которого решилась только в овертайме. В первом периоде команды по разу огорчили друг друга. По итогам двух отрезков вели «северяне». Хозяева льда спаслись за полторы минуты до сирены – 4:4. В дополнительное время своим шансом красиво воспользовался Колышкин. 5:4 в пользу «Юности». Также в рядах победителей нужно отметить Воронова. У него два гола и ассист. Вновь команды померятся силами 6 сентября. 

# Хоккей Беларуси

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