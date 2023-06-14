Завтрак из продуктов, которые всегда есть в холодильнике. Готовим оладьи с салями

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим простые и вкусные оладушки на основе омлета. Нам понадобится кукуруза, салями, яйца, немного растительного масла, мука и соль.
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим простые и вкусные оладушки на основе омлета. Нам понадобится кукуруза, салями, яйца, немного растительного масла, мука и соль.
Мелко нарезаем салями и перекладываем в емкость. Добавляем кукурузу. Для этого рецепта я предпочла яйца Ивенецкой птицефабрики. Наслаждайтесь яйцом «Смачнае» каждое утро. Добавим немного соли и муку. Перемешиваем все до однородной массы. Разогреваем сковородку. Наливаем растительное масло. Сковородка разогрелась, выливаем тесто. Оладушки пекутся очень быстро, переворачиваем.
Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные воды «Ждановичская» и «Кристальная» из артезианской скважины. Лучший источник здоровья и неиссякаемой энергии.
Оладушки готовы, перекладываем на сервировочную тарелку. Украсим небольшим количеством зелени. И немного присыпем семечками подсолнечника. Наш завтрак готов, приятного аппетита.
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