Чебуреки с картофелем и сыром сулугуни – рецепт вкусного завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас чебуреки, не совсем классические, без мяса, а с картофелем и сыром сулугуни. Нам понадобится мука, отварной картофель, холодная вода, сулугуни, кинза, зеленый лук и майонез.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас чебуреки, не совсем классические, без мяса, а с картофелем и сыром сулугуни. Нам понадобится мука, отварной картофель, холодная вода, сулугуни, кинза, зеленый лук и майонез.
Приступаем к приготовлению теста. Нам надо 100 граммов муки, соль и вода. По чуть-чуть добавляем и замешиваем эластичное тесто. Тесто очень простое, как вы видите, несколько ингредиентов. Оно должно получиться нежным и эластичным. Блюдо готовится с использованием сырого мяса. Должно не липнуть к рукам и быть не сильно тяжелым. Свои национальные пирожки есть во многих странах. Это те же самые чебуреки, беляши, хачапури. Очень сложно отследить, откуда вообще произошло блюдо чебурек и какая страна является его родоначальником.
Так, тесто готово, даем слегка отдохнуть. Пока тесто отдыхает, приготовим начинку. Кинза – только листочки. Если вы не любите кинзу, можно добавить укроп или петрушку. Зеленый лук мелко нарезаем. Нам понадобится отварной картофель. Мы разминаем его. Добавляем соль, черный молотый перец и сыр сулугуни. Сулугуни отлично подходит для этого блюда, так как он прекрасно плавится.
Сейчас мы добавим немного майонеза в начинку, а также будем его использовать для приготовления соуса для чебуреков. Майонез – это один из самых популярных и универсальных соусов. Очень важно, чтобы он был не только вкусным, но и качественным. «Провансаль Люкс» торговой марки «Золотая капля» густой, нежный, натуральный. В составе яичный желток и растительное масло высшего качества, имеет приятный вкус, множество питательных веществ и универсален в использовании. Майонез можно использовать в качестве заправки для салатов, а также приправы для холодных и горячих блюд. Равномерно обволакивает ингредиенты салатов, майонез гармонично придает дополнительный вкус любому блюду. Добавляем майонез. Перемешиваем. Начинка готова.
Сейчас будем раскатывать чебуреки и обжаривать их. Тесто раскатываем очень тоненьким, чтобы оно хорошо прожарилось. Сделаем ему круглую форму, слегка растягиваем, тесто раскатали, распределяем начинку. На один край равномерную кладем начинку и закрываем. Аккуратно придавливаем края. Чебуреки готовы, осталось только их обжарить.
На разогретую сковороду наливаем растительное масло и укладываем туда чебуреки. Сковорода должна быть очень хорошо разогрета, должно быть достаточно много растительного масла, чтобы чебуреки жарились с частичным погружением масла, как будто бы во фритюре. У чебуреков должна получиться хрустящая румяная корочка. Жарим по 2-3 минуты с каждой стороны.
Чебуреки готовы, осталось приготовить только соус. Нам понадобится майонез и зелень, черный перец – перемешиваем. Если любите более пикантный вкус, добавьте чеснока либо перца чили свежего. Чебуреки готовы, соус готов, сервируем блюдо. Декорируем зеленью. Такой вариант чебуреков не менее вкусный, чем мясной. Чем больше используем сыра для приготовления чебуреков, тем сочнее получается начинка. Отличный вариант для вкусного завтрака.
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