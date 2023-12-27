Чебуреки с картофелем и сыром сулугуни – рецепт вкусного завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар: Сегодня у нас чебуреки, не совсем классические, без мяса, а с картофелем и сыром сулугуни. Нам понадобится мука, отварной картофель, холодная вода, сулугуни, кинза, зеленый лук и майонез.

Приступаем к приготовлению теста. Нам надо 100 граммов муки, соль и вода. По чуть-чуть добавляем и замешиваем эластичное тесто. Тесто очень простое, как вы видите, несколько ингредиентов. Оно должно получиться нежным и эластичным. Блюдо готовится с использованием сырого мяса. Должно не липнуть к рукам и быть не сильно тяжелым. Свои национальные пирожки есть во многих странах. Это те же самые чебуреки, беляши, хачапури. Очень сложно отследить, откуда вообще произошло блюдо чебурек и какая страна является его родоначальником.

Так, тесто готово, даем слегка отдохнуть. Пока тесто отдыхает, приготовим начинку. Кинза – только листочки. Если вы не любите кинзу, можно добавить укроп или петрушку. Зеленый лук мелко нарезаем. Нам понадобится отварной картофель. Мы разминаем его. Добавляем соль, черный молотый перец и сыр сулугуни. Сулугуни отлично подходит для этого блюда, так как он прекрасно плавится.