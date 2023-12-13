Прямой эфир

Тушёная фасоль с яблоками. Рецепт нестандартного завтрака

13 декабря 2023 12:08
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас фасоль тушеная с яблоками в соево-томатном соусе. Для этого блюда нам понадобится лук, чеснок, соевый соус, дижонская горчица, красная фасоль, сахар, яйца и соус.

Приступим к приготовлению. Лук нарезаем мелко, также нужен чеснок, тоже нарезаем мелко. Сегодняшнее блюдо – это не совсем стандартный вариант завтрака. В нем сочетаются несочетаемые продукты: фасоль, яблоки, чеснок, лук, соевый соус, горчица. Но я вас уверяю, это будет очень вкусно и необычно. Также нам понадобится одно яблоко. Вырезаем сердцевину и нарезаем крупным кубиком. Все наши ингредиенты готовы.

Тушёная фасоль с яблоками. Рецепт нестандартного завтрака -1

Пойдем их обжаривать. Нам для этого понадобится сотейник. Разогреваем, добавляем растительное масло, лук, чеснок. На сильном огне обжариваем до золотистого цвета. Так как наша фасоль будет идти с яйцом пашот, предварительно я поставил воду, до кипения довел и добавляю туда уксус. На литр воды 50 граммов уксуса. Уксус нужно добавить в воду для того, чтобы сварить идеальное яйцо пашот. Солим. Для этого блюда мы используем фасоль. Можно использовать фасоль сушенную, отварить ее предварительно. В нашем случае мы используем фасоль консервированную. Она после термической обработки сохраняет полезные питательные свойства. Добавляем фасоль. Перемешиваем и продолжаем жарить на сильном огне. Добавляем яблоки, перемешиваем. Чайную ложку дижонской горчицы. Можно использовать любой вид горчицы, но дижонская придает солоновато-кисловатый вкус. Соевый соус, дробленный перец, немного сахара. Убавляем огонь. Продолжаем тушить фасоль.

Тушёная фасоль с яблоками. Рецепт нестандартного завтрака -4

Пока фасоль тушится, сварим яйцо пашот. Для яйца пашот важно выбрать качественные крупные яйца. Мы выбиваем в умеренную кипящую воду и варим после закипания минуты две. Слегка их подкидываем, чтобы они не прилипли ко дну.

Тушёная фасоль с яблоками. Рецепт нестандартного завтрака -7

Также нам понадобится томатный соус. Я рекомендую использовать новинку от Минского маргаринового завода. Соус томатный «Краснодарский» торговой марки «ВкуSноВ». Он кисло-сладкий, умеренно соленый, слабо острый. С добавлением натуральных свежемолотых пряностей, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, что позволяет сохранить все полезные свойства. Тмин в сочетании с душистым и черным перцем придает соусу приятный и нежный аромат. Соус отлично дополнит вкус ваших любимых овощей, гарниров, мясных и рыбных блюд. Попробуйте и другие новинки от торговой марки «ВкуSноВ».

Тушёная фасоль с яблоками. Рецепт нестандартного завтрака -10

Добавляем столовую ложку соуса. Доводим до кипения, тушим две минуты, приступаем к сервировке. Блюдо получается оригинальное из-за сочетания необычных продуктов, осталось добавить яйцо. Яйцо сварилась идеально. Желток придал с блюду нежную текстуру. Я советую взять этот рецепт в вашу копилку небанальных завтраков.

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