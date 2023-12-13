Тушёная фасоль с яблоками. Рецепт нестандартного завтрака
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас фасоль тушеная с яблоками в соево-томатном соусе. Для этого блюда нам понадобится лук, чеснок, соевый соус, дижонская горчица, красная фасоль, сахар, яйца и соус.
Приступим к приготовлению. Лук нарезаем мелко, также нужен чеснок, тоже нарезаем мелко. Сегодняшнее блюдо – это не совсем стандартный вариант завтрака. В нем сочетаются несочетаемые продукты: фасоль, яблоки, чеснок, лук, соевый соус, горчица. Но я вас уверяю, это будет очень вкусно и необычно. Также нам понадобится одно яблоко. Вырезаем сердцевину и нарезаем крупным кубиком. Все наши ингредиенты готовы.
Пойдем их обжаривать. Нам для этого понадобится сотейник. Разогреваем, добавляем растительное масло, лук, чеснок. На сильном огне обжариваем до золотистого цвета. Так как наша фасоль будет идти с яйцом пашот, предварительно я поставил воду, до кипения довел и добавляю туда уксус. На литр воды 50 граммов уксуса. Уксус нужно добавить в воду для того, чтобы сварить идеальное яйцо пашот. Солим. Для этого блюда мы используем фасоль. Можно использовать фасоль сушенную, отварить ее предварительно. В нашем случае мы используем фасоль консервированную. Она после термической обработки сохраняет полезные питательные свойства. Добавляем фасоль. Перемешиваем и продолжаем жарить на сильном огне. Добавляем яблоки, перемешиваем. Чайную ложку дижонской горчицы. Можно использовать любой вид горчицы, но дижонская придает солоновато-кисловатый вкус. Соевый соус, дробленный перец, немного сахара. Убавляем огонь. Продолжаем тушить фасоль.
Пока фасоль тушится, сварим яйцо пашот. Для яйца пашот важно выбрать качественные крупные яйца. Мы выбиваем в умеренную кипящую воду и варим после закипания минуты две. Слегка их подкидываем, чтобы они не прилипли ко дну.
Также нам понадобится томатный соус. Я рекомендую использовать новинку от Минского маргаринового завода. Соус томатный «Краснодарский» торговой марки «ВкуSноВ». Он кисло-сладкий, умеренно соленый, слабо острый. С добавлением натуральных свежемолотых пряностей, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, что позволяет сохранить все полезные свойства. Тмин в сочетании с душистым и черным перцем придает соусу приятный и нежный аромат. Соус отлично дополнит вкус ваших любимых овощей, гарниров, мясных и рыбных блюд. Попробуйте и другие новинки от торговой марки «ВкуSноВ».
Добавляем столовую ложку соуса. Доводим до кипения, тушим две минуты, приступаем к сервировке. Блюдо получается оригинальное из-за сочетания необычных продуктов, осталось добавить яйцо. Яйцо сварилась идеально. Желток придал с блюду нежную текстуру. Я советую взять этот рецепт в вашу копилку небанальных завтраков.
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