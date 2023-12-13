Тушёная фасоль с яблоками. Рецепт нестандартного завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас фасоль тушеная с яблоками в соево-томатном соусе. Для этого блюда нам понадобится лук, чеснок, соевый соус, дижонская горчица, красная фасоль, сахар, яйца и соус.

Приступим к приготовлению. Лук нарезаем мелко, также нужен чеснок, тоже нарезаем мелко. Сегодняшнее блюдо – это не совсем стандартный вариант завтрака. В нем сочетаются несочетаемые продукты: фасоль, яблоки, чеснок, лук, соевый соус, горчица. Но я вас уверяю, это будет очень вкусно и необычно. Также нам понадобится одно яблоко. Вырезаем сердцевину и нарезаем крупным кубиком. Все наши ингредиенты готовы.