Прямой эфир

Печенье с хурмой. Рецепт новогоднего лакомства

14 декабря 2023 11:54
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Cегодня у нас хурма, это зимний фрукт. Из него можно готовить не только салаты и печь пироги, но можно использовать как основной ингредиент для печенья. И сегодня мы приготовим печенье с хурмой. Для этого нам понадобятся яйца, сахар, грецкий орех, малина, хурма, сливочное масло, мука и разрыхлитель.

Печенье с хурмой. Рецепт новогоднего лакомства -1

Приступаем в готовке. Нам нужно хурму натереть на терке для драников. Лучше всего, конечно, использовать хурму очень спелую и мягкую. Мягкую можно будет просто размять ложкой либо вилкой. Хурма не только вкусная, но еще и полезная. Она улучшает зрение, поддерживает иммунитет и улучшает настроение. Мука – 300 граммов, сливочное масло – 100 граммов растопленного мягкого, сахар – 90 граммов, одно куриное яйцо и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Я предлагаю базовый рецепт печенья с хурмой, но при желании можно добавить цукатов, можно добавить мак, корицу. Тесто должно получиться крутым и не липнуть к рукам. Хурму можно использовать для приготовления различных соусов. Можно использовать для приготовления салатных заправок. Она отлично подходит для выпечки.

Печенье с хурмой. Рецепт новогоднего лакомства -4

Наше тесто готово, мы приступаем к формовке печенья. Будем делать небольшие, можно использовать формы, можно просто делать их руками. Наше печенье готово. Осталось его только выпечь. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут.

Печенье с хурмой. Рецепт новогоднего лакомства -7

Пока выпекается наше печенье, приготовим соус. Для этого понадобится малина. Если сезон, конечно, лучше взять свежую. Можно соус приготовить любой. Можно также готовить брусничные, клюквенные, черничные соусы. В принципе, любая ягода подходит. Доводим до кипения и увариваем минут 10. Наше печень готово, приступаем к сервировке. Выкладываем на тарелочку. Печенье хрустящее, ароматное. Соус малиновый не перебиваем, чтобы сохранить текстуру ягодки, чтобы были зернышки видны. Немного сахарной пудры. Печенье получается очень нежным и ароматным. Я уверен, такой завтрак понравится вашим родным и близким. Пробуйте новое сочетание, экспериментируйте, у вас все получится.

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