Печенье с хурмой. Рецепт новогоднего лакомства
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Cегодня у нас хурма, это зимний фрукт. Из него можно готовить не только салаты и печь пироги, но можно использовать как основной ингредиент для печенья. И сегодня мы приготовим печенье с хурмой. Для этого нам понадобятся яйца, сахар, грецкий орех, малина, хурма, сливочное масло, мука и разрыхлитель.
Приступаем в готовке. Нам нужно хурму натереть на терке для драников. Лучше всего, конечно, использовать хурму очень спелую и мягкую. Мягкую можно будет просто размять ложкой либо вилкой. Хурма не только вкусная, но еще и полезная. Она улучшает зрение, поддерживает иммунитет и улучшает настроение. Мука – 300 граммов, сливочное масло – 100 граммов растопленного мягкого, сахар – 90 граммов, одно куриное яйцо и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Я предлагаю базовый рецепт печенья с хурмой, но при желании можно добавить цукатов, можно добавить мак, корицу. Тесто должно получиться крутым и не липнуть к рукам. Хурму можно использовать для приготовления различных соусов. Можно использовать для приготовления салатных заправок. Она отлично подходит для выпечки.
Наше тесто готово, мы приступаем к формовке печенья. Будем делать небольшие, можно использовать формы, можно просто делать их руками. Наше печенье готово. Осталось его только выпечь. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут.
Пока выпекается наше печенье, приготовим соус. Для этого понадобится малина. Если сезон, конечно, лучше взять свежую. Можно соус приготовить любой. Можно также готовить брусничные, клюквенные, черничные соусы. В принципе, любая ягода подходит. Доводим до кипения и увариваем минут 10. Наше печень готово, приступаем к сервировке. Выкладываем на тарелочку. Печенье хрустящее, ароматное. Соус малиновый не перебиваем, чтобы сохранить текстуру ягодки, чтобы были зернышки видны. Немного сахарной пудры. Печенье получается очень нежным и ароматным. Я уверен, такой завтрак понравится вашим родным и близким. Пробуйте новое сочетание, экспериментируйте, у вас все получится.
*На правах рекламы.