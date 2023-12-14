Печенье с хурмой. Рецепт новогоднего лакомства

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Cегодня у нас хурма, это зимний фрукт. Из него можно готовить не только салаты и печь пироги, но можно использовать как основной ингредиент для печенья. И сегодня мы приготовим печенье с хурмой. Для этого нам понадобятся яйца, сахар, грецкий орех, малина, хурма, сливочное масло, мука и разрыхлитель.

Приступаем в готовке. Нам нужно хурму натереть на терке для драников. Лучше всего, конечно, использовать хурму очень спелую и мягкую. Мягкую можно будет просто размять ложкой либо вилкой. Хурма не только вкусная, но еще и полезная. Она улучшает зрение, поддерживает иммунитет и улучшает настроение. Мука – 300 граммов, сливочное масло – 100 граммов растопленного мягкого, сахар – 90 граммов, одно куриное яйцо и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Я предлагаю базовый рецепт печенья с хурмой, но при желании можно добавить цукатов, можно добавить мак, корицу. Тесто должно получиться крутым и не липнуть к рукам. Хурму можно использовать для приготовления различных соусов. Можно использовать для приготовления салатных заправок. Она отлично подходит для выпечки.

Наше тесто готово, мы приступаем к формовке печенья. Будем делать небольшие, можно использовать формы, можно просто делать их руками. Наше печенье готово. Осталось его только выпечь. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут.