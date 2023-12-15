Яйца Бенедикт с беконом и шпинатом. Рецепт завтрака от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас яйца Бенедикт. Для этого блюда нам понадобится бекон, шпинат, хлеб, яйца, чеснок, сливочное масло и соус. Яйца Бенедикт – это одно из самых популярных в мире блюд. Оно готовится из цельнозернового хлеба, бекона, яйца пашот и голландского соуса. Так как мы готовим завтраки, голландский соус достаточно долго готовить и сложно. Мы будем использовать немножечко другой соус.

Приступаем к приготовлению. Свежий шпинат и зубчик чеснока нарезаем. Яйца Бенедикт – это очень популярное блюдо, есть много вариантов его приготовления. Можно готовить его не только с беконом, это как классический вариант. Можно готовить их и с авокадо, можно готовить его с гуакамоле, можно готовить с рыбой, можно готовить с сыром. Есть очень много разных вариантов, авторских подходов при приготовлении этого блюда. Также можно использовать хлеб не только цельно-зерновой, но и тостовый. Можно использовать багет для приготовления этого блюда. Но основными ингредиентами здесь являются яйцо пашот и соус голландский, который готовится из сливочного масла и желтков. Соотношение желтка к сливочному маслу идет 1:2. Сливочное масло разогревается на водяной бане, в него вводятся при постоянном помешивании желтки, заваривается до густоты. Заправляется это соус белым винным уксусом и солью. Если нет белого винного уксуса, добавляется лимонный сок. Это классический рецепт голландского соуса.

Пока разогреваются наши сковородки, сварим яйца пашот. В слегка подсоленную воду с уксусом выбиваем яйца. Вода должна слегка кипеть. Слегка их подбиваем, чтобы они не прилипли ко дну. И варим их две минуты. При приготовлении яйца пашот очень важно, чтобы желток остался жидким.

Обжарим бекон на сухой сковороде. Он должен слегка подтомиться. На вторую сковороду добавляем сливочное масло. Обжарим кусочки хлеба. Часто яйца Бенедикт готовят с бриошем – это французский хлеб с большим содержанием сливочного масла. У него очень сложная и долгая технология приготовления. Переворачиваем бекон. Проверяем пашот. Пашот готов. В этой же сковородке обжарим шпинат. Немного перца и выключаем. Чеснок придает шпинату более насыщенный вкус. Немного сливочного масла и снимаем. Осталось обжарить только хлеб и приступить к сервировке нашего блюда.

А сейчас будем использовать майонез-провансаль с лимонным соком торговой марки «Золотая капля». Это вариация классического майонеза, в котором используется лимонный сок для предания особого вкуса и аромата. Вкус нежный, с приятной кислинкой, густой и натуральный. В составе яичный желток и растительное масло высшего качества. Имеет насыщенный вкус, множество питательных веществ, универсальный в использовании. Майонез можно использовать в качестве приправы для овощных и мясных блюд, фруктовых салатов, первых и вторых блюд.