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Яйца Бенедикт с беконом и шпинатом. Рецепт завтрака от шеф-повара

15 декабря 2023 12:03
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас яйца Бенедикт. Для этого блюда нам понадобится бекон, шпинат, хлеб, яйца, чеснок, сливочное масло и соус. Яйца Бенедикт – это одно из самых популярных в мире блюд. Оно готовится из цельнозернового хлеба, бекона, яйца пашот и голландского соуса. Так как мы готовим завтраки, голландский соус достаточно долго готовить и сложно. Мы будем использовать немножечко другой соус.

Яйца Бенедикт с беконом и шпинатом. Рецепт завтрака от шеф-повара-1

Приступаем к приготовлению. Свежий шпинат и зубчик чеснока нарезаем. Яйца Бенедикт – это очень популярное блюдо, есть много вариантов его приготовления. Можно готовить его не только с беконом, это как классический вариант. Можно готовить их и с авокадо, можно готовить его с гуакамоле, можно готовить с рыбой, можно готовить с сыром. Есть очень много разных вариантов, авторских подходов при приготовлении этого блюда. Также можно использовать хлеб не только цельно-зерновой, но и тостовый. Можно использовать багет для приготовления этого блюда. Но основными ингредиентами здесь являются яйцо пашот и соус голландский, который готовится из сливочного масла и желтков. Соотношение желтка к сливочному маслу идет 1:2. Сливочное масло разогревается на водяной бане, в него вводятся при постоянном помешивании желтки, заваривается до густоты. Заправляется это соус белым винным уксусом и солью. Если нет белого винного уксуса, добавляется лимонный сок. Это классический рецепт голландского соуса.

Яйца Бенедикт с беконом и шпинатом. Рецепт завтрака от шеф-повара-4

Пока разогреваются наши сковородки, сварим яйца пашот. В слегка подсоленную воду с уксусом выбиваем яйца. Вода должна слегка кипеть. Слегка их подбиваем, чтобы они не прилипли ко дну. И варим их две минуты. При приготовлении яйца пашот очень важно, чтобы желток остался жидким.

Яйца Бенедикт с беконом и шпинатом. Рецепт завтрака от шеф-повара-7

Обжарим бекон на сухой сковороде. Он должен слегка подтомиться. На вторую сковороду добавляем сливочное масло. Обжарим кусочки хлеба. Часто яйца Бенедикт готовят с бриошем – это французский хлеб с большим содержанием сливочного масла. У него очень сложная и долгая технология приготовления. Переворачиваем бекон. Проверяем пашот. Пашот готов. В этой же сковородке обжарим шпинат. Немного перца и выключаем. Чеснок придает шпинату более насыщенный вкус. Немного сливочного масла и снимаем. Осталось обжарить только хлеб и приступить к сервировке нашего блюда.

Яйца Бенедикт с беконом и шпинатом. Рецепт завтрака от шеф-повара-10

А сейчас будем использовать майонез-провансаль с лимонным соком торговой марки «Золотая капля». Это вариация классического майонеза, в котором используется лимонный сок для предания особого вкуса и аромата. Вкус нежный, с приятной кислинкой, густой и натуральный. В составе яичный желток и растительное масло высшего качества. Имеет насыщенный вкус, множество питательных веществ, универсальный в использовании. Майонез можно использовать в качестве приправы для овощных и мясных блюд, фруктовых салатов, первых и вторых блюд.

Яйца Бенедикт с беконом и шпинатом. Рецепт завтрака от шеф-повара-13

Приступаем к сервировке нашего блюда. Хрустящий обжаристый хлеб, шпинат, который мы предварительно обжарили, бекон. Яйцо пашот кладем сверху, немного молотого перца и соус. Немного лимонной цедры. Яйца Бенедикт следует есть горячими, так что сразу подавайте их на стол. Готовьте с удовольствием и удивляйте своих родных и близких.

*На правах рекламы.

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