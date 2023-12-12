Ленивые блины в духовке. Готовим сладкий завтрак

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас финские блины, они же ленивые блины. Для этого нам понадобятся яйца, молоко, творог, сливочное масло, джем любой можно использовать, можно варенье или свежие ягоды, разрыхлитель, сахар и мука.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас финские блины, они же ленивые блины. Для этого нам понадобятся яйца, молоко, творог, сливочное масло, джем любой можно использовать, можно варенье или свежие ягоды, разрыхлитель, сахар и мука.
Приступаем к приготовлению блюда. Для этого нам понадобится 200 граммов муки. Сахар – 100 граммов, три яйца, разрыхлитель, 500 граммов молока. Почему эти блины называются ленивыми? Потому что мы будем их запекать на большом противне в духовке, то есть не нужно стоять у плиты и жарить по отдельности. Тесто делается как на блины обычные, выливается все на противень. И запекается это все в духовке. Потом укладывается на него начинка и закручивается в рулет. Немного растительного масла и немного соли. Замешиваем тесто как на блинчики. Оно должно быть не слишком густым и жидким. Тесто готово.
Нам нужно взять противень, на котором мы выпечем наш большой блин. Смазываем сливочным маслом, чтобы блин наш не пригорал. И сливочное масло дает приятный вкус. Посыпаем немного сахаром. У блинчика будет сладкая, красивая корочка. Выливаем тесто, равномерно распределяем по всей поверхности. Слой должен быть не слишком тонкий и не слишком толстый. Отправляем наше тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут.
Добавляем начинку. Джем распределяем равномерно по всему блину. Начинка может быть абсолютно любая, желательно классическая, сладкая. Можно использовать мясные начинки, рыбные начинки. Творог также распределяем равномерно. Можно заметить, что в творог не добавлялся сахар, потому что здесь сладкий джем, сладкий джем будет классно контрастировать с кислым творогом. Скручиваем рулет. Получается такой вот блинный рулет, нарезаем его. Финны обычно подают такое блюдо со сливками и сахарной пудрой. Мы подадим просто с сахарной пудрой. Идеальный рецепт для тех, кто любит блины, но не любит их печь. Очень быстро, просто и невероятно вкусно. Попробуйте и вам обязательно понравится.
*На правах рекламы.