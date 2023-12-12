Ленивые блины в духовке. Готовим сладкий завтрак

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас финские блины, они же ленивые блины. Для этого нам понадобятся яйца, молоко, творог, сливочное масло, джем любой можно использовать, можно варенье или свежие ягоды, разрыхлитель, сахар и мука.

Приступаем к приготовлению блюда. Для этого нам понадобится 200 граммов муки. Сахар – 100 граммов, три яйца, разрыхлитель, 500 граммов молока. Почему эти блины называются ленивыми? Потому что мы будем их запекать на большом противне в духовке, то есть не нужно стоять у плиты и жарить по отдельности. Тесто делается как на блины обычные, выливается все на противень. И запекается это все в духовке. Потом укладывается на него начинка и закручивается в рулет. Немного растительного масла и немного соли. Замешиваем тесто как на блинчики. Оно должно быть не слишком густым и жидким. Тесто готово.

Нам нужно взять противень, на котором мы выпечем наш большой блин. Смазываем сливочным маслом, чтобы блин наш не пригорал. И сливочное масло дает приятный вкус. Посыпаем немного сахаром. У блинчика будет сладкая, красивая корочка. Выливаем тесто, равномерно распределяем по всей поверхности. Слой должен быть не слишком тонкий и не слишком толстый. Отправляем наше тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут.