Прямой эфир

Ленивые блины в духовке. Готовим сладкий завтрак

12 декабря 2023 09:32
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас финские блины, они же ленивые блины. Для этого нам понадобятся яйца, молоко, творог, сливочное масло, джем любой можно использовать, можно варенье или свежие ягоды, разрыхлитель, сахар и мука.

Ленивые блины в духовке. Готовим сладкий завтрак -1

Приступаем к приготовлению блюда. Для этого нам понадобится 200 граммов муки. Сахар – 100 граммов, три яйца, разрыхлитель, 500 граммов молока. Почему эти блины называются ленивыми? Потому что мы будем их запекать на большом противне в духовке, то есть не нужно стоять у плиты и жарить по отдельности. Тесто делается как на блины обычные, выливается все на противень. И запекается это все в духовке. Потом укладывается на него начинка и закручивается в рулет. Немного растительного масла и немного соли. Замешиваем тесто как на блинчики. Оно должно быть не слишком густым и жидким. Тесто готово.

Ленивые блины в духовке. Готовим сладкий завтрак -4

Нам нужно взять противень, на котором мы выпечем наш большой блин. Смазываем сливочным маслом, чтобы блин наш не пригорал. И сливочное масло дает приятный вкус. Посыпаем немного сахаром. У блинчика будет сладкая, красивая корочка. Выливаем тесто, равномерно распределяем по всей поверхности. Слой должен быть не слишком тонкий и не слишком толстый. Отправляем наше тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут.

Ленивые блины в духовке. Готовим сладкий завтрак -7

Добавляем начинку. Джем распределяем равномерно по всему блину. Начинка может быть абсолютно любая, желательно классическая, сладкая. Можно использовать мясные начинки, рыбные начинки. Творог также распределяем равномерно. Можно заметить, что в творог не добавлялся сахар, потому что здесь сладкий джем, сладкий джем будет классно контрастировать с кислым творогом. Скручиваем рулет. Получается такой вот блинный рулет, нарезаем его. Финны обычно подают такое блюдо со сливками и сахарной пудрой. Мы подадим просто с сахарной пудрой. Идеальный рецепт для тех, кто любит блины, но не любит их печь. Очень быстро, просто и невероятно вкусно. Попробуйте и вам обязательно понравится.

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