Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы с вами приготовим необычные овощные оладьи. Нам понадобятся свекла, картофель, морковка, растительное масло, немного соли. Будем подавать блюдо со свежей сметаной.
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы с вами приготовим необычные овощные оладьи. Нам понадобятся свекла, картофель, морковка, растительное масло, немного соли. Будем подавать блюдо со свежей сметаной.
Натираем все овощи на крупную терку: морковь и свеклу. Безусловно, какие же драники без яиц и муки! Вводим это все к нашим овощам. Параллельно разогреваем сковородку, вбиваем яйцо. Немного соли и муки. Все перемешиваем. Тесто получилось очень красивого розового цвета, выкладываем по ложке на горячую сковороду. Скоро будем переворачивать драники.
Начать свой день лучше всего со стакана чистой воды. Я предпочитаю минеральную артезианскую воду «Марыля», чистота и сила природы в каждом доме.
Драники уже готовы, перекладываем на сервировочную тарелку. Сервируем со сметаной и украсим свежим тимьяном. Наш завтрак готов, а из самых простых продуктов получаются самые красивые завтраки.
*На правах рекламы.