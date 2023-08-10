Из свёклы, картофеля, морковки. Необычный рецепт драников

Лена Климук, кулинар: Сегодня мы с вами приготовим необычные овощные оладьи. Нам понадобятся свекла, картофель, морковка, растительное масло, немного соли. Будем подавать блюдо со свежей сметаной.

Натираем все овощи на крупную терку: морковь и свеклу. Безусловно, какие же драники без яиц и муки! Вводим это все к нашим овощам. Параллельно разогреваем сковородку, вбиваем яйцо. Немного соли и муки. Все перемешиваем. Тесто получилось очень красивого розового цвета, выкладываем по ложке на горячую сковороду. Скоро будем переворачивать драники.