Прямой эфир

Из свёклы, картофеля, морковки. Необычный рецепт драников

10 августа 2023 11:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы с вами приготовим необычные овощные оладьи. Нам понадобятся свекла, картофель, морковка, растительное масло, немного соли. Будем подавать блюдо со свежей сметаной.

Из свёклы, картофеля, морковки. Необычный рецепт драников-1

Натираем все овощи на крупную терку: морковь и свеклу. Безусловно, какие же драники без яиц и муки! Вводим это все к нашим овощам. Параллельно разогреваем сковородку, вбиваем яйцо. Немного соли и муки. Все перемешиваем. Тесто получилось очень красивого розового цвета, выкладываем по ложке на горячую сковороду. Скоро будем переворачивать драники.

Из свёклы, картофеля, морковки. Необычный рецепт драников-4

Начать свой день лучше всего со стакана чистой воды. Я предпочитаю минеральную артезианскую воду «Марыля», чистота и сила природы в каждом доме.

Из свёклы, картофеля, морковки. Необычный рецепт драников-7

Драники уже готовы, перекладываем на сервировочную тарелку. Сервируем со сметаной и украсим свежим тимьяном. Наш завтрак готов, а из самых простых продуктов получаются самые красивые завтраки.

*На правах рекламы.

# Реклама # Рецепты # Лена Климук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Такую пасту вы ещё не пробовали. Необычный рецепт итальянского блюда
09 августа 2023 11:50

Такую пасту вы ещё не пробовали. Необычный рецепт итальянского блюда

Что приготовить в сезон грибов? Рецепт омлета с лисичками
08 августа 2023 09:30

Что приготовить в сезон грибов? Рецепт омлета с лисичками

Прекрасная идея блюда в сезон кабачков. Рецепт свежего салата с азиатскими нотками
07 августа 2023 11:48

Прекрасная идея блюда в сезон кабачков. Рецепт свежего салата с азиатскими нотками