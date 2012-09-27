За два месяца жительница Гродно украла из магазина 13 пар обуви

Новости Беларуси. На протяжении двух месяцев 37-летняя жительница Гродно воровала из обувного магазина. За два месяца женщина вынесла 13 пар обуви.

Регулярно посещая один и тот же магазин, женщина брала приглянувшуюся пару со стеллажа, примеряла у всех на глазах, затем тайком перекладывала обувь в пакет, а коробки возвращала на место и уходила.

Виктория Рахман, следователь Октябрьского (г. Гродно) отдела следственного комитета:

Установлено, что в течение первых двух месяцев лета подозреваемая украла 13 пар обуви. Несмотря на то, что некоторые из понравившихся моделей не подходили ей по размеру, она все равно их уносила с собой. Через некоторое время женщиной заинтересовались оперативники уголовного розыска, в ходе обыска у нее дома обнаружившие несколько из похищенных пар. Подозреваемая свою вину признает и аргументирует свое поведении тем, что воспитывает без мужа двух дочерей, которых к школе необходимо было обуть, а денег на покупку обуви не было.

Женщина уносила из магазина не только женскую, но и мужскую обувь, причём разных размеров. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, этот факт ставит её доводы под сомнение. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Похожий инцидент произошёл в ноябре 2009 в одном из магазинов столицы. 22-летняя девушка за один раз вынесла семь пар обуви. Украденное она на следующий день решила продать на рынке. Вечером того же дня девушка снова наведалась в обувной магазин, где её с поличным задержали продавцы.