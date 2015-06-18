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«Я не разобьюсь»: 21-летний парень спрыгнул с моста в реку Мухавец и погиб

18 июня 2015 17:28
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Новости Беларуси. Трагедия на реке Мухавец. Прыжок с моста в реку Мухавец стал роковым для 21-летнего брестчанина.

Вчера вечером компания молодых людей отдыхала в районе Красного Двора неподалеку от старого железнодорожного моста. В какой-то момент юноши стали нырять в воду. Один из них поднялся на самую высокую точку сооружения, откуда спрыгнул в реку. Спустя полчаса его без признаков жизни извлекли из воды спасатели.

Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Как пишут местные издания, перед прыжком молодой человек просил друзей не волноваться за его жизнь.

«Виртуальный Брест», региональный портал:
Как говорят, последними словами перед роковым прыжком были «Я не разобьюсь...».

По словам свидетелей, парни распивали спиртные напитки.

# происшествия # Несчастный случай

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