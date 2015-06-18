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53-летний житель Гродно, пропавший 10 дней назад, найден повешенным

18 июня 2015 16:40
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Новости Беларуси. Мужчина, пропавший без вести 9 июня, найден повешенным. Он выехал на сине-зеленой «Тойоте» на работу, с тех пор его не видели.

Позже стало известно, что гродненец был замечен около деревни Озеры Гродненского района.

Пресс-служба УВД Гродненского облисполкома:
Несколько дней правоохранители отрабатывали все возможные направления движения и опрашивали всех родных, близких и знакомых искомого мужчины. В пятницу 12 июня поступила информация о том, что пропавший может находиться в районе деревни Озеры. Там и был вчера в 8 вечера найден его труп.

По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

# происшествия # Самоубийство

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