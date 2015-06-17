13 взрывов: Территория бывшего военного полигона в Брестской области горит вторые сутки

Новости Беларуси. 13 взрывов за два дня. На бывшем военном полигоне в Брестской области продолжает гореть лес. Территорию пожара уже удалось локализовать со 150 до 40 гектаров. На борьбу со стихией вышли около 200 человек. Если погода поможет спасателям, стихию усмирят уже к утру.

Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня этот лес вовсе не напоминает излюбленное место грибников. Скорее, здесь чувствуешь себя как на передовой — везде дым, огонь, изредка слышатся взрывы.

Полевой лагерь спасателей — настоящий штаб противопожарной операции. На карте — охваченные огнём районы — больше 150 гектаров леса. Главная задача сейчас локализовать очаги возгорания.

Федор Олешкевич, заместитель начальника отдела службы боеготовности Брестского областного управления МЧС:

Добраться сложно. Болото. Туда проходит только специализированная техника. Наша техника идет только по так называемым дорогам. Подвозит личный состав на место.

Осложняет ситуацию не только ландшафт — за сутки в зоне пожара прогремело 9 взрывов.

Этот обезвреженный снаряд от установки ГРАД — далеко не единственная опасная находка.

Алексей Маринич, директор Полесского лесхоза:

Когда-то существовал Полесский авиационный полигон. Здесь проводились бомбометания, сейчас некоторые эти бомбы «вылазят» и взрываются.

На помощь наземным службам брошена авиация. С высоты птичьего полета видно — в основном остались единичные очаги возгорания. Сотрудники МЧС объясняют: черный дым там, где хозяйничает огонь, белый — где прямо сейчас идет борьба с пожаром.

Константин Шершунович, начальник Брестского областного управления МЧС:

Ситуация вполне контролируемая. Где есть небольшие направления по развитию, там работают специалисты лесного хозяйства и МЧС. Необходимо усилить количество личного состава работников лесной охраны с ручным инструментом, поскольку здесь техника большой помощи не оказывает.

Сейчас огонь остался почти на 40 гектарах леса. 12 пожарных машин, специальная техника лесничества и почти 200 человек работают круглосуточно.

Если погода поможет, то лесной пожар ликвидируют уже завтра, 18 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.