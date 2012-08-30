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Взрыв на подшипниковом заводе в Минске: разрушены кирпичные перегородки, выбиты окна

30 августа 2012 09:57
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Новости Беларуси. Взрыв газовоздушной смеси произошел 30 августа утром на Минском подшипниковом заводе. Инцидент случился в помещении для хранения деталей. Разрушены кирпичные стены корпуса . Человеческих жертв нет. Завод продолжает работать в своем привычном темпе, технологические работы не приостанавливались. Причины взрыва еще предстоит установить. На месте происшествия работают следственные органы. По результатам расследования виновники ЧП могут быть привлечены к ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:
В результате взрыва повреждены кирпичные перегородки на площади 60 кв. метров, перекрытия здания на площади 90 квадратных метров, а также повреждено остекление здания. В настоящий момент на месте работает специальная комиссия, которая установит причину произошедшего.

# происшествия # Взрыв газа # Фотофакт

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