Спасатели ловили паука-птицееда в квартире жительницы Гомеля

Новости Беларуси. Необычное происшествие случилось 28 августа в Гомеле: из террариума в квартире местной жительницы сбежал паук-птицеед.

Поисковые мероприятия, проведенные хозяйкой собственными силами, не увенчались успехом, поэтому женщина обратилась за помощью к сотрудникам МЧС. Гомельчанка опасалась за жизнь малолетнего ребёнка, находящегося в квартире.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, поймали беглеца и вернули его в террариум. В МЧС советуют владельцам экзотических животных и насекомых внимательнее следить за своими питомцами и не подвергать близких опасности.

Как известно, взрослые пауки-птицееды имеют достаточно крупные размеры, в некоторых случаях до 20 сантиметров в размахе ног. Они популярны в качестве экзотических домашних животных. Однако все виды птицеедов ядовиты, различия – лишь в степени токсичности яда. Укус птицееда для взрослого здорового человека не смертелен, хотя и крайне неприятен, поскольку сопровождается острой болью, жаром, мышечными судорогами. А вот для маленьких детей или людей, подверженных аллергии на этот яд, укус птицееда может привести к летальному исходу.

Подтвержденных случаев смерти в результате укуса птицееда неизвестно, но были случаи гибели кошек от укусов этих пауков