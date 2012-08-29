Супружеская пара выпала с четвёртого этажа жилого дома в Гомеле

Новости Беларуси. Супружеская пара выпала из окна четвёртого этажа многоэтажки в Гомеле. По информации отдела внутренних дел администрации Советского района Гомеля, трагедия произошла в доме, расположенном на проспекте Октября: оба супруга от многочисленных травм скончались на месте.

По предварительным данным, трагедии предшествовало трехдневное употребление погибшими спиртного. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, около недели назад, 23 августа, в Минске произошла аналогичная трагедия – из окна девятого этажа жилого дома выбросилась 32-летняя женщина с двумя детьми. Все трое погибли на месте. Одному из детей было 2 года, другому ребенку – 7 лет.

В качестве основной версии трагедии рассматривается самоубийство женщины. По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси – «убийство заведомо малолетних». По предварительной информации причиной трагедии могла стать послеродовая депрессия. Страницы в социальных сетях погибшей заполонены аудиозаписями семинаров по борьбе с фобиями и неврозами.