Второе мощное землетрясение произошло в Индонезии

На индонезийском острове Суматра произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Это уже второе землетрясение на острове за последние сутки. Индонезийские специалисты отмечают, что его очаг располагался в южной части Суматры на глубине около 25 км. Толчок был вызван предыдущим землетрясением, которое произошло днем 30 сентября в провинции Западная Суматра.

В результате первого землетрясения разрушенными оказались около 75% зданий в столице Западной Суматры городе Паданг. Количество погибших составило примерно 200 человек. Однако, как считает индонезийская служба реагирования при чрезвычайных ситуациях, по мере разборов завалов оно будет расти и может превысить 1000 человек, пишет БЕЛТА.