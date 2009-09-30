Землетрясение у берегов Индонезии

Геологическая служба США заявила, что сила толчков составила 7.9 баллов по шкале Рихтера.

Мощное землетрясение произошло у берегов Западной Индонезии, вызвав разрушение нескольких зданий и отключение электроэнергии, - сообщает Associated Press. Землетрясение было зарегистрировано примерно в 50 километрах от Паданга, столицы Западной Суматры. Численность населения Паданга составляет более 800 тысяч человек.

По данным CNN, повреждены десятки зданий и мостов, нарушена телефонная связь и транспортное сообщение, дорогу к ближайшему городу отрезана. Многие люди покинули свои дома. Свидетели сообщили, что, по крайней мере, несколько человек получили ранения.

Тихоокеанский центр по предупреждению цунами сообщил о возможном на побережье Индийского океана цунами сразу после подземных толчков ранним утром. Спустя полтора часа последовало повторное предупреждение.