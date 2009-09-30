На проспекте Машерова водитель сбил лося

Лось перебегал дорогу со стороны гостиницы «Беларусь».

Необычное ДТП произошло в 6 утра, когда на улице было темно.

В это время автомобиль «Фольксваген» ехал по мосту через Свислочь в направлении проспекта Победителей.

Роковое столкновение повергло водителя в шок. Водитель с большим стажем, в том числе, как водитель локомотива, от неожиданности не успел вовремя нажать педаль тормоза. Животное ударилось о лобовое стекло и перелетело через крышу.

Поначалу лось встал на ноги, но, пройдя несколько метров, упал замертво. Водитель остался невредим. А вот автомобиль получил серьезные повреждения.

- Примерно за метров пять до автомобиля выплыла большая фигура метра два в высоту. Ну я его сразу сбиваю. А потом произвёл экстренное торможение. И всё, остановился. Машина вдребезги, - разводит руками Юрий Витюк.