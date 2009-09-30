Прямой эфир

В Лошицком парке упал кран

30 сентября 2009 18:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Кстати, это уже не первое ЧП при реконструкции Лошицкого парка в этом году. Ну как тут не поверить в проказы знаменитого Лошицкого привидения - пани Ядвиги.

В самый разгар рабочего дня на строительстве административного здания громадная металоконструкция обрушилась на только что построенное сооружение.

Бункер с цементом оказался не по силам для большого башенного крана, способного поднять в воздух до 8 тонн груза. Словно тростинка, он склонился к земле.

К счастью, никто не погиб. Крановщица, которая в этот момент находилась в кабине, отделалась легкими царапинами.

-  Одна из возможных причин – разрушение подкранового пути. Мы не исключаем и другие причины. В целом, по результатам осмотра, кран не получил серьезных повреждений, - рассказал Михаил Слободчиков, заместитель начальника Госпромнадзора.

В Лошицком парке упал кран

В Лошицком парке упал кран

В Лошицком парке упал кран

В Лошицком парке упал кран

В Лошицком парке упал кран

В Лошицком парке упал кран

В Лошицком парке упал кран

В Лошицком парке упал кран

В Лошицком парке упал кран

В Лошицком парке упал кран

 

В Лошицком парке упал кранВ Лошицком парке упал кран

В Лошицком парке упал кран

В Лошицком парке упал кран

# происшествия # Фотофакт # Башенный кран

Другие новости рубрики

Все новости
30 сентября 2009 18:29

На проспекте Машерова водитель сбил лося

30 сентября 2009 13:35

Землетрясение у берегов Индонезии

30 сентября 2009 09:28

Старушка-героинщица задержана в Минске