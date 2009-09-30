В Лошицком парке упал кран

Кстати, это уже не первое ЧП при реконструкции Лошицкого парка в этом году. Ну как тут не поверить в проказы знаменитого Лошицкого привидения - пани Ядвиги.

В самый разгар рабочего дня на строительстве административного здания громадная металоконструкция обрушилась на только что построенное сооружение.

Бункер с цементом оказался не по силам для большого башенного крана, способного поднять в воздух до 8 тонн груза. Словно тростинка, он склонился к земле.

К счастью, никто не погиб. Крановщица, которая в этот момент находилась в кабине, отделалась легкими царапинами.

- Одна из возможных причин – разрушение подкранового пути. Мы не исключаем и другие причины. В целом, по результатам осмотра, кран не получил серьезных повреждений, - рассказал Михаил Слободчиков, заместитель начальника Госпромнадзора.