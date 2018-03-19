Воды по колено: Неман подтопил 36 подворий в Столбцовском районе

Новости Беларуси. Из-за разлива Немана подтоплено 27 подворий в деревне Новый Свержень Столбцовского района и 9 подворий в Столбцах.
Новости Беларуси. Из-за разлива Немана подтоплено 27 подворий в деревне Новый Свержень Столбцовского района и 9 подворий в Столбцах.
Фото: МЧС Беларуси
Как сообщает МЧС Беларуси, уровень воды в местах подтоплений достигает 15-20 см. Население оповещают о складывающейся обстановке.
Фото: МЧС Беларуси
Эвакуировать никого не потребовалось, но в целях предосторожности уже определены места временного размещения граждан.
Фото: МЧС Беларуси
Ведётся постоянное наблюдение за уровнем воды в Немане и в местах подтоплений.
Весной 2018 года ожидались подтопления в 140 населённых пунктах.
В приложении МЧС доступна карта подтоплений – здесь подробности.