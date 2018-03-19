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Воды по колено: Неман подтопил 36 подворий в Столбцовском районе

19 марта 2018 08:59
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Новости Беларуси. Из-за разлива Немана подтоплено 27 подворий в деревне Новый Свержень Столбцовского района и 9 подворий в Столбцах.  

Воды по колено: Неман подтопил 36 подворий в Столбцовском районе-1

Фото: МЧС Беларуси  

Как сообщает МЧС Беларуси, уровень воды в местах подтоплений достигает 15-20 см. Население оповещают о складывающейся обстановке.  

Воды по колено: Неман подтопил 36 подворий в Столбцовском районе-4

Фото: МЧС Беларуси  

Эвакуировать никого не потребовалось, но в целях предосторожности уже определены места временного размещения граждан.  

Воды по колено: Неман подтопил 36 подворий в Столбцовском районе-7

Фото: МЧС Беларуси  

Ведётся постоянное наблюдение за уровнем воды в Немане и в местах подтоплений.  

Весной 2018 года ожидались подтопления в 140 населённых пунктах.  

В приложении МЧС доступна карта подтоплений – здесь подробности.  

# происшествия # Паводки в Беларуси

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