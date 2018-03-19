Воды по колено: Неман подтопил 36 подворий в Столбцовском районе

Новости Беларуси. Из-за разлива Немана подтоплено 27 подворий в деревне Новый Свержень Столбцовского района и 9 подворий в Столбцах.

Фото: МЧС Беларуси

Как сообщает МЧС Беларуси, уровень воды в местах подтоплений достигает 15-20 см. Население оповещают о складывающейся обстановке.

Фото: МЧС Беларуси

Эвакуировать никого не потребовалось, но в целях предосторожности уже определены места временного размещения граждан.

Фото: МЧС Беларуси