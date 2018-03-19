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Под Солигорском при столкновении Mercedes и Volkswagen погибли два человека

19 марта 2018 07:46
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Новости Беларуси. Ночью 18 марта на трассе Минск-Микашевичи в ДТП погибли два человека.  

Под Солигорском при столкновении Mercedes и Volkswagen погибли два человека-1

Фото: ГАИ УВД Миноблисполкома  

По сведениям ГАИ УВД Миноблисполкома, 25-летний житель Солигорска ехал из Минска на Mercedes-Benz Е430. Во время движения машина оказалась на встречной полосе, где врезалась в Volkswagen Golf, который буксировал на гибкой сцепке Mercedes-Benz Vito.  

Под Солигорском при столкновении Mercedes и Volkswagen погибли два человека-4

Фото: ГАИ УВД Миноблисполкома  

В происшествии погибли водитель Mercedes-Benz Е430 и 48-летний житель Червеня, который управлял Volkswagen. 57-летний водитель Mercedes-Benz Vito и 26-летний пассажир Mercedes-Benz Е430 были госпитализированы.  

Под Солигорском при столкновении Mercedes и Volkswagen погибли два человека-7

Фото: ГАИ УВД Миноблисполкома  

Возбуждено уголовное дело. Выясняются причины произошедшего.  

Зимой 2018 года в Солигорске столкнулись Audi и BMW. Погиб водитель Audi – подробности здесь.  

# происшествия # Авария в Минской области

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