Под Солигорском при столкновении Mercedes и Volkswagen погибли два человека

Новости Беларуси. Ночью 18 марта на трассе Минск-Микашевичи в ДТП погибли два человека.
Новости Беларуси. Ночью 18 марта на трассе Минск-Микашевичи в ДТП погибли два человека.
Фото: ГАИ УВД Миноблисполкома
По сведениям ГАИ УВД Миноблисполкома, 25-летний житель Солигорска ехал из Минска на Mercedes-Benz Е430. Во время движения машина оказалась на встречной полосе, где врезалась в Volkswagen Golf, который буксировал на гибкой сцепке Mercedes-Benz Vito.
Фото: ГАИ УВД Миноблисполкома
В происшествии погибли водитель Mercedes-Benz Е430 и 48-летний житель Червеня, который управлял Volkswagen. 57-летний водитель Mercedes-Benz Vito и 26-летний пассажир Mercedes-Benz Е430 были госпитализированы.
Фото: ГАИ УВД Миноблисполкома
Возбуждено уголовное дело. Выясняются причины произошедшего.
Зимой 2018 года в Солигорске столкнулись Audi и BMW. Погиб водитель Audi – подробности здесь.