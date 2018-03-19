Под Солигорском при столкновении Mercedes и Volkswagen погибли два человека

По сведениям ГАИ УВД Миноблисполкома, 25-летний житель Солигорска ехал из Минска на Mercedes-Benz Е430. Во время движения машина оказалась на встречной полосе, где врезалась в Volkswagen Golf, который буксировал на гибкой сцепке Mercedes-Benz Vito.