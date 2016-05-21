Во дворе дома в Бресте Ford Transit насмерть сбил 44-летнюю женщину

Новости Беларуси. Женщину, попавшую под колеса Ford Transit, с тяжелыми травмами доставили в больницу. К сожалению, спасти ее не удалось. Местная жительница скончалась в реанимации через семь часов после аварии.

ГАИ Бреста и Брестской области:

19 мая 2016 года около 18:00 часов во дворе жилого дома совершен наезд на пешехода. По предварительной информации: 31-летний брестчанин, управлял автомобилем марки Ford Transit, двигаясь во дворе жилого дома №60/1 ул.Янки Купалы, при движении задним ходом совершил наезд на женщину.