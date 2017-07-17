Прямой эфир

Внимание инспекторов привлек парень, почему-то сидевший в багажнике авто: в Сухарево экипаж ГАИ гонялся за пьяным на BMW

17 июля 2017 19:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поздно вечером 16 июля в микрорайоне Сухарево сотрудники ГАИ отправились в погоню за нетрезвым водителем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Белая иномарка была припаркована на пересечении улиц Скрипникова и Одинцова.

Внимание автоинспекторов привлек парень, почему-то сидевший в багажнике авто. Увидев патрульную машину, пассажир убежал, а водитель надавил на педаль газа и попытался скрыться. Однако уже через два перекрестка не справился с управлением и врезался в светофор.

Внимание инспекторов привлек парень, почему-то сидевший в багажнике авто: в Сухарево экипаж ГАИ гонялся за пьяным на BMW-1

Андрей Шуканов, командир взвода отдела ГАИ Фрунзенского РУВД:
Во время преследования данный автомобиль проехал улицу Мазурова на красный сигнал светофора. При дальнейшем преследовании на пересечении с улицей Сухаревской не справился с управлением и совершил наезд на мачту светофорного объекта. После этого водитель был задержан.

Факт управления в состоянии алкогольного опьянения нашел свое подтверждение.

В результате аварии пострадал только столб: от удара он накренился. Водителю повезло больше – остался цел и невредим. На него составлено сразу шесть административных протоколов. За руль 26-летний лихач сядет нескоро.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # Андрей Шуканов

Другие новости рубрики

Все новости
В Гомеле юный блогер поджег себя и нырнул в фонтан
17 июля 2017 19:10

В Гомеле юный блогер поджег себя и нырнул в фонтан

Подростка убило током в Жлобине, школьник едва не утонул в Бресте: страшная статистика летних каникул
17 июля 2017 17:20

Подростка убило током в Жлобине, школьник едва не утонул в Бресте: страшная статистика летних каникул

«Тело убитой спрятали на балконе в шкафу»: дочь подозревают в жестоком убийстве матери в Гомеле
17 июля 2017 14:53

«Тело убитой спрятали на балконе в шкафу»: дочь подозревают в жестоком убийстве матери в Гомеле