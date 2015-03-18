Прямой эфир

Витебская область: При пале сухостоя женщина не справилась с огнем и загорелась сама

18 марта 2015 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Толочинском районе выжигание травы едва не привело к трагедии. Пенсионерка подожгла сухостой, однако не смогла справиться с огнем.

Горящую бабушку заметила соседка и вместе с другой женщиной бросилась на помощь. К этому времени пострадавшая сама сбила пламя.

Но с ожогами 1-2 степени её госпитализировали. Сейчас за жизнь пенсионерки борются врачи.

С весенним сходом снега этот уже не первый случай, когда при пале сухой травы страдают и гибнут люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
Жителей России и Беларуси восхитило и шокировало северное сияние вечером 17 марта
18 марта 2015 07:50

Жителей России и Беларуси восхитило и шокировало северное сияние вечером 17 марта

Прохожий на лету поймал ребенка, выброшенного отцом с 3-го этажа
17 марта 2015 18:32

Прохожий на лету поймал ребенка, выброшенного отцом с 3-го этажа

Названа причина смерти 25-летнего пасынка Сергея Безрукова и сына Игоря Ливанова
17 марта 2015 16:13

Названа причина смерти 25-летнего пасынка Сергея Безрукова и сына Игоря Ливанова