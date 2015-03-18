Витебская область: При пале сухостоя женщина не справилась с огнем и загорелась сама

Новости Беларуси. В Толочинском районе выжигание травы едва не привело к трагедии. Пенсионерка подожгла сухостой, однако не смогла справиться с огнем.

Горящую бабушку заметила соседка и вместе с другой женщиной бросилась на помощь. К этому времени пострадавшая сама сбила пламя.

Но с ожогами 1-2 степени её госпитализировали. Сейчас за жизнь пенсионерки борются врачи.

С весенним сходом снега этот уже не первый случай, когда при пале сухой травы страдают и гибнут люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.