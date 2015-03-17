Прохожий на лету поймал ребенка, выброшенного отцом с 3-го этажа

Новости России. Трагедией едва не закончилась семейная ссора в Омске. 30-летний мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, выбросил трехлетнего сына из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

Мальчик чудом остался жив благодаря случайному прохожему, который подхватил его на лету.

Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Омской области:

По предварительным данным, вечером 16 марта 2015 года 30-летний мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, в ходе ссоры с женой выбросил совместного трехлетнего сына из окна квартиры, расположенной на 3 этаже многоквартирного дома. Благодаря быстро сориентировавшемуся прохожему, поймавшему ребенка на лету, малыш остался жив. В настоящее время он находится в лечебном учреждении, непосредственной угрозы жизни ребенка нет.

В отношении отца возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего». Подозреваемый задержан, следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

15 лет лишения свободы. 16 марта в Беларуси объявлен приговор по резонансному делу.

Жительница Бреста убила своего 5-месячного сына. Мотив женщина объяснила во время слушаний: малыш докучал ей плачем. Мальчика не удалось спасти в больнице, куда привез его отец.

Трагедия, которая потрясла своей жестокостью, разыгралась в одной из квартир Бреста 22 ноября 2014 года. 20-летняя женщина распивала спиртные напитки вместе с близкой родственницей, а в это время в кроватке плакал ее 5-месячный сын. Успокаивать младенца молодая мама принялась лишь после того, как гости ушли. Позже ее «воспитательным» приемам ужаснулись даже опытные медики. Но в тот роковой вечер соседи отметили: ночью ребенок не плакал.

Утром о трагедии узнали не только соседи – за жизнь маленького Саши переживал весь город. Уже на суде муж обвиняемой расскажет: когда вернулся домой с ночной смены, его насторожили звуки, которые доносились из кроватки: ребенок тихо хрипел и стонал. Шокирующие подробности этой истории вы узнаете из сюжета. Смотрите видео.