С начала 2024 года в Минской области произошли 3 ДТП с участием маршруток

С начала 2024 года на территории Минской области произошли 3 ДТП с участием маршруток, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В которых 9 человек получили травмы.

В связи с этим Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия, чтобы убедиться в безопасности перевозок пассажиров. Очередной рейд прошел в Любанском районе. Среди основных нарушений у водителей выявили: превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. А также перевозка пассажиров сверх числа установленных мест.

Александр Тетерук, старший госавтоинспектор отделения ГАИ Любанского РОВД:

За нарушения правил обгона и нарушения скоростных режимов грозит административная ответственность вплоть до лишения водительского удостоверения сроком до 1 года. Если вы стали очевидцем нарушения со стороны водителя маршрутного транспортного средства, сообщайте об этом немедленно по телефону 102.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, осуществлять посадку в маршрутное транспортное средство и высадку из него в строго отведенных местах, на обозначенных остановочных пунктах.