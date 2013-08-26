В Светлогорске 1,5-метровый удав сбежал из детской песочницы. Поиски продолжаются несколько месяцев

Новости Беларуси. В Светлогорске ищут сбежавшего из детской песочницы удава. Рептилия пропала несколько месяцев назад, но возможную угрозу оценили лишь недавно – после резонансного случая в Канаде. Там удав уполз из зоомагазина и задушил спящих детей.

В Светлогорске полутораметровая змея жила в квартире. Владелица вынесла ее погулять в детской песочнице. Женщина отвлеклась и рептилия уползла. С тех пор удава ищут. Экологи полагают, что он где-то спрятался и питается мышами.

Специалисты уточняют законно ли держать змей и другую опасную живность в квартирах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На каждый сигнал Павел реагирует с оперативностью спецслужб. Ездит по городу в поисках любимого питомца вот уже несколько месяцев. Когда змея пропала, сразу дал объявление в газету с просьбой помочь найти питомца.

Павел Горячев, хозяин удава:

Это шкура его. Последняя линька перед побегом. До взрослого состояния вырос бы ещё на полметра. Это не крупная змея, бояться не стоит.

Свой дерзкий побег удаву удалось совершить во время прогулки во дворе. Хозяева отвлеклись - а змеи и след простыл. В первые дни искали всем двором.

Когда хозяева уже почти смирились с гибелью питомца, история получила новый оборот. После письменного сигнала доброжелателей к делу подключились районные службы. Искали змею в прямом смысле с милицией и пожарными.

Алла Мигован, заместитель генерального директора коммунального предприятия «Светоч»:

Были проведены поисковые мероприятия, обследована вся близлежащая территория. Но никого не нашли...

Андрей Мигай, заместитель начальника Светлогорской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Случай уникальный, нам ещё только предстоит дать правовую оценку, могли ли они содержать змею и выгуливать её там, где играют дети.

Правда, соседи видевшие удава до исчезновения своими глазами опасений за чью-то жизнь не разделяют.

Инна Прудникова, соседка:

Абсолютно не боимся. Вон мой внук с утра до вечера во дворе играет, ничего мы не переживаем даже.

Прошлой ночью температура воздуха в Светлогорске опустилась до плюс 11. Шансы выжить в таких условиях у южноамериканского гостя, по мнению специалистов, один к ста.