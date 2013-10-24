В США полицейские застрелили 13-летнего подростка, который гулял по улице с игрушечным автоматом

Новости США. В американском штате Калифорния полицейские застрелили подростка. 13-летний Энди Лопес шёл по улице с игрушечным автоматом, который двое помощников шерифа приняли за настоящий «Калашников». В своё оправдание полицейские заявили, что несколько раз просили мальчика остановиться и бросить оружие на землю, однако он проигнорировал эти требования. От полученных ранений подросток скончался на месте.

Пол Хенри, лейтенант полиции Санта-Розы (Калифорния):

Он держал оружие в левой руке и начал поворачиваться направо в сторону помощника шерифа, при этом направив автомат на помощника, в связи с чем полицейский испугался, что его могут застрелить.

По словам отца убитого, его сын направлялся в гости к приятелю. Сейчас офицеры отстранены от работы, на время разбирательства. Стоит отметить, что всего несколько дней назад в штате Невада в школе подросток открыл огонь по своим одноклассникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.