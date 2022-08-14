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В Слонимском районе разбился аэроплан – два человека погибли

14 августа 2022 07:48
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Новости Беларуси. В Слонимском районе разбился аэроплан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два человека погибли. Трагедия произошла вечером 13 августа.  

В Слонимском районе разбился аэроплан – два человека погибли-1

Легкомоторный самолет выполнял прогулочные полеты над Слонимом. Что стало причиной крушения, пока не ясно. В какой-то момент двухместный аэроплан упал неподалеку от деревни Рязановщина. Два члена экипажа скончались на месте авиапроисшествия.  

В Слонимском районе разбился аэроплан – два человека погибли-4

Оба пилота минчане. Одному было 54 года, второму – 61. Как стало известно, самолет украинского производства принадлежит частной летной школе, он базировался на аэродроме «Липки» под Минском. На месте крушения работают следователи и передвижная лаборатория. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.  

# Крушение # происшествия # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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