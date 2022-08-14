В Слонимском районе разбился аэроплан – два человека погибли

Новости Беларуси. В Слонимском районе разбился аэроплан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два человека погибли. Трагедия произошла вечером 13 августа.

Легкомоторный самолет выполнял прогулочные полеты над Слонимом. Что стало причиной крушения, пока не ясно. В какой-то момент двухместный аэроплан упал неподалеку от деревни Рязановщина. Два члена экипажа скончались на месте авиапроисшествия.