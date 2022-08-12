Байкер из Германии погиб в Минской области. Мотоциклист врезался в МАЗ

Мужчина на двухколесном транспорте врезался в попутный молоковоз МАЗ под управлением 62-летнего водителя, который двигался по крайней правой полосе. За рулем байка находился 38-летний гражданин Германии. Он ехал со стороны России в направлении Минска. Предварительно установлено, что мотоциклист неправильно выбрал безопасную скорость. После аварии его отвезли в районную больницу, но спасти не удалось. От полученных травм мужчина скончался.