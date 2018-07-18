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В Рогачёве спасатели вернули в гнездо трёх выпавших аистят

18 июля 2018 06:37
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Новости Беларуси. Вечером 17 июля в Рогачёве спасатели выручили аистят из беды.  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, по улице Минской из-за сильного порыва ветра обвалилась часть гнезда аистов. В результате случившегося три птенца выпали из своего дома.  

В Рогачёве спасатели вернули в гнездо трёх выпавших аистят-1

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Прибывшие на вызов спасатели нашли рухнувшую часть гнезда, возле которого лежали три аистёнка. Сотрудники МЧС с применением трёхколенной лестницы вернули птенцов обратно в гнездо.   

В Рогачёве спасатели вернули в гнездо трёх выпавших аистят-4

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Зимой 2018 года в Минске кот застрял под киоском.  

На помощь питомцу пришли спасатели – здесь подробнее.  

# Спасение # происшествия

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