В Рогачёве спасатели вернули в гнездо трёх выпавших аистят

Новости Беларуси. Вечером 17 июля в Рогачёве спасатели выручили аистят из беды. По сведениям Гомельского ОУМЧС, по улице Минской из-за сильного порыва ветра обвалилась часть гнезда аистов. В результате случившегося три птенца выпали из своего дома.

Фото: Гомельское ОУМЧС

Прибывшие на вызов спасатели нашли рухнувшую часть гнезда, возле которого лежали три аистёнка. Сотрудники МЧС с применением трёхколенной лестницы вернули птенцов обратно в гнездо.

Фото: Гомельское ОУМЧС