В Рогачёве спасатели вернули в гнездо трёх выпавших аистят

Новости Беларуси. Вечером 17 июля в Рогачёве спасатели выручили аистят из беды.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, по улице Минской из-за сильного порыва ветра обвалилась часть гнезда аистов. В результате случившегося три птенца выпали из своего дома.
Новости Беларуси. Вечером 17 июля в Рогачёве спасатели выручили аистят из беды.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, по улице Минской из-за сильного порыва ветра обвалилась часть гнезда аистов. В результате случившегося три птенца выпали из своего дома.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Прибывшие на вызов спасатели нашли рухнувшую часть гнезда, возле которого лежали три аистёнка. Сотрудники МЧС с применением трёхколенной лестницы вернули птенцов обратно в гнездо.
Фото: Гомельское ОУМЧС
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