Пожар в деревне под Минском: кошка предупредила пенсионерку об опасности

Огонь появился в одном из жилых домов в деревне Сёмков Городок. В это время в здании находилась 75-летняя женщина, которая приехала в гости к хозяйке и отдыхала. Разбудила ее кошка, которая почувствовала опасность. Женщина вместе с домашним животным успела выбежать на улицу. До прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем.