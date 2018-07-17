Пожар в деревне под Минском: кошка предупредила пенсионерку об опасности

Новости Беларуси. Под Минском кошка помогла пенсионерке спастись от пожара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Под Минском кошка помогла пенсионерке спастись от пожара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Огонь появился в одном из жилых домов в деревне Сёмков Городок. В это время в здании находилась 75-летняя женщина, которая приехала в гости к хозяйке и отдыхала. Разбудила ее кошка, которая почувствовала опасность. Женщина вместе с домашним животным успела выбежать на улицу. До прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Пенсионерка с предварительным диагнозом отравление продуктами горения доставлена в учреждение здравоохранения. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей.
В результате огнем были уничтожены крыша и имущество дома. Причина пожара выясняется.