Прямой эфир

В районе пункта пропуска «Александровка» Jeep с оружием предпринял попытку прорыва через госграницу

20 марта 2017 13:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Попытка прорыва через государственную границу предотвращена в районе пункта пропуска «Александровка». Инцидент произошел этой ночью. Автомобиль марки «Джип» сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки и, получив механические повреждения, предпринял попытку прорыва.

В районе пункта пропуска «Александровка» Jeep с оружием предпринял попытку прорыва через госграницу-1

В целях задержания нарушителя сотрудники органов пограничной службы применили табельное оружие. Автомобиль был задержан опергруппой Госпогранкомитета в районе населенного пункта Габрилеевка Гомельской области. В нем находились два гражданина, личность которых устанавливается. По имеющейся информации, в машине мог находиться еще один неизвестный, который в настоящее время разыскивается.

В ходе осмотра транспортного средства обнаружен пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также предмет внешне схожий с тротилом и электродетонаторами.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обнародовано видео о предотвращении прорыва через границу с Украиной (здесь подробнее).

# происшествия # Государственная граница Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Расследованием инцидента с возвратом «Боинга» «Белавиа» занялась комиссия Департамента по авиации
20 марта 2017 13:17

Расследованием инцидента с возвратом «Боинга» «Белавиа» занялась комиссия Департамента по авиации

Гибель новорожденной в Витебске: беременная женщина приехала к матери из Санкт-Петербурга, на учет стала на поздних сроках
20 марта 2017 10:30

Гибель новорожденной в Витебске: беременная женщина приехала к матери из Санкт-Петербурга, на учет стала на поздних сроках

В Столбцовском районе женщина с тремя детьми попала в больницу с отравлением угарным газом
20 марта 2017 10:19

В Столбцовском районе женщина с тремя детьми попала в больницу с отравлением угарным газом