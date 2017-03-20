В районе пункта пропуска «Александровка» Jeep с оружием предпринял попытку прорыва через госграницу

Новости Беларуси. Попытка прорыва через государственную границу предотвращена в районе пункта пропуска «Александровка». Инцидент произошел этой ночью. Автомобиль марки «Джип» сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки и, получив механические повреждения, предпринял попытку прорыва.

В целях задержания нарушителя сотрудники органов пограничной службы применили табельное оружие. Автомобиль был задержан опергруппой Госпогранкомитета в районе населенного пункта Габрилеевка Гомельской области. В нем находились два гражданина, личность которых устанавливается. По имеющейся информации, в машине мог находиться еще один неизвестный, который в настоящее время разыскивается.

В ходе осмотра транспортного средства обнаружен пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также предмет внешне схожий с тротилом и электродетонаторами.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.