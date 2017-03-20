В Столбцовском районе женщина с тремя детьми попала в больницу с отравлением угарным газом

Новости Беларуси. В Столбцовском районе следователи выясняют обстоятельства инцидента с отравлением угарным газом. Накануне в больницу города с похожими симптомами поступила женщина с тремя детьми, включая годовалого малыша. Сообщается, что, находясь дома, мама почувствовала себя плохо.

В настоящее время пострадавшие по-прежнему находятся под наблюдением медиков. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Подробности случившегося еще предстоит выяснить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.