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В Столбцовском районе женщина с тремя детьми попала в больницу с отравлением угарным газом

20 марта 2017 10:19
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Новости Беларуси. В Столбцовском районе следователи выясняют обстоятельства инцидента с отравлением угарным газом. Накануне в больницу города с похожими симптомами поступила женщина с тремя детьми, включая годовалого малыша. Сообщается, что, находясь дома, мама почувствовала себя плохо.

В настоящее время пострадавшие по-прежнему находятся под наблюдением медиков. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Подробности случившегося еще предстоит выяснить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Отравления

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