Кадры с места событий: попытка прорыва через государственную границу предотвращена в районе пункта пропуска «Александровка»

Новости Беларуси. Инцидент произошел этой ночью. Автомобиль марки Jeep направлялся в Беларусь из Украины. Водитель сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки и, получив механические повреждения, попытался скрыться.

Автомобиль был задержан опергруппой Госпогранкомитета в районе населенного пункта Габрилеевка Гомельской области. В нем находились два гражданина, личность которых устанавливается. По имеющейся информации, в машине мог находиться еще один неизвестный, который в настоящее время разыскивается.



