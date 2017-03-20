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Кадры с места событий: попытка прорыва через государственную границу предотвращена в районе пункта пропуска «Александровка»

20 марта 2017 14:32
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Новости Беларуси. Инцидент произошел этой ночью. Автомобиль марки Jeep направлялся в Беларусь из Украины. Водитель сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки и, получив механические повреждения, попытался скрыться.

В результате пограничникам пришлось применить табельное оружие.

Кадры с места событий: попытка прорыва через государственную границу предотвращена в районе пункта пропуска «Александровка»-1

Кадры с места событий: попытка прорыва через государственную границу предотвращена в районе пункта пропуска «Александровка»-3

Автомобиль был задержан опергруппой Госпогранкомитета в районе населенного пункта Габрилеевка Гомельской области. В нем находились два гражданина, личность которых устанавливается. По имеющейся информации, в машине мог находиться еще один неизвестный, который в настоящее время разыскивается.

Во время осмотра транспортного средства обнаружен пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также предмет внешне схожий с тротилом и электродетонаторами. 

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Фотофакт

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