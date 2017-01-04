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В Орше бус на летней резине насмерть сбил мужчину, который сметал снег со своего авто

04 января 2017 14:57
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Новости Беларуси. Водитель микроавтобуса не справился с управлением – машину занесло на парковку.

На стоянке снег со своего автомобиля сметал 43-летний мужчина. Травмы, которые он получил в результате аварии, оказались несовместимыми с жизнью.

Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, виновник аварии не потрудился переобуть свой автомобиль.

Сотрудники ГАИ в очередной раз призывают автомобилистов выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

Напомним, мощный циклон обрушился на Беларусь. Он принес обильные снегопады и порывистый ветер. На 4 января в стране объявлен оранжевый уровень опасности (здесь подробнее).

# происшествия # Авария в Витебской области

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