В Орше бус на летней резине насмерть сбил мужчину, который сметал снег со своего авто

Новости Беларуси. Водитель микроавтобуса не справился с управлением – машину занесло на парковку.



На стоянке снег со своего автомобиля сметал 43-летний мужчина. Травмы, которые он получил в результате аварии, оказались несовместимыми с жизнью.

Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, виновник аварии не потрудился переобуть свой автомобиль.

Сотрудники ГАИ в очередной раз призывают автомобилистов выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

Напомним, мощный циклон обрушился на Беларусь. Он принес обильные снегопады и порывистый ветер. На 4 января в стране объявлен оранжевый уровень опасности (здесь подробнее).