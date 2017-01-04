Циклон Axel привел к задержкам общественного транспорта и перебоям электроснабжения

Новости Беларуси. Мощный циклон обрушился на Беларусь. Он принес обильные снегопады и порывистый ветер. На 4 января в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Погода внесла коррективы в дорожную обстановку. Этим утром из-за плохой видимости водители значительно снизили скорость. Снежная каша на асфальте добавила дискомфорта.

Снегопад нарушил работу общественного транспорта. В Минске задержка в движении автобусных и троллейбусных маршрутов составила до 16 минут.

На расчистку столичных улиц выведен весь автопарк техники. Сейчас в городе работают более 400 снегоуборочных машин. Непривычно рано этот день начался для дворников. Лопаты и метлы взяли и простые белорусы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Мокрый снег стал причиной отключений в электросетях. Энергетики сообщают о незначительных перебоях. Все отключения оперативно устраняются. Национальный аэропорт Минск, как сообщили нашему телеканалу, работает в штатном режиме. Изменений в расписании рейсов нет.