В Мяделе произошел очередной пожар из-за непотушенной сигареты

Новости Беларуси. Очередной пожар из-за непотушенной сигареты ликвидирован в Мяделе.

Ночью горела одна из квартир в пятиэтажном здании. 55-летний сосед, который пытался помочь, с ожогами доставлен в больницу. Специалисты МЧС спасли и хозяина квартиры.

Как рассказали соседи, накануне происшествия он находился в нетрезвом состоянии. Мужчина с признаками сильного отравления госпитализирован.

Похожее проишествие произошло в начале апреля, когда в Мяделе сотрудники МЧС спасли двух человек из огня. Причиной этого пожара была непотушенная сигарета.

Уже с начала года в Минской области из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибли уже 47 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.