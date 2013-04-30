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В Мяделе произошел очередной пожар из-за непотушенной сигареты

30 апреля 2013 14:58
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Новости Беларуси. Очередной пожар из-за непотушенной сигареты ликвидирован в Мяделе.

Ночью горела одна из квартир в пятиэтажном здании. 55-летний сосед, который пытался помочь, с ожогами доставлен в больницу. Специалисты МЧС спасли и хозяина квартиры.

Как рассказали соседи, накануне происшествия он находился в нетрезвом состоянии. Мужчина с признаками сильного отравления госпитализирован.

Похожее проишествие произошло в начале апреля, когда в Мяделе сотрудники МЧС спасли двух человек из огня. Причиной этого пожара была непотушенная сигарета. 

Уже с начала года в Минской области из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибли уже 47 человек, сообщили  в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме

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