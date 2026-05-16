В Минске определили размер компенсации при сносе жилых домов до конца 2026 года

В Минске определен размер выплаты за жилые помещения для переселения из подлежащих к сносу домов на 2026 год. Соответствующая информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

Усредненным показателем компенсации, выплачиваемой заказчиком и застройщиком в городской бюджет при строительстве домов, определен уровень 9,9 %. Действие этого решения продлится до 31 декабря. Затраты могут быть компенсированы одним из способов – безвозмездная передача в коммунальную собственность жилых помещений или перечисление денежных средств.

Компенсационные средства предназначены для финансирования жилых помещений, предоставляемых гражданам при переселении из домов под снос по причине выделения земельных участков под новое жилищное строительство.

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