В Могилёве экстремист напал на милиционера с ножом – подробности происшествия
К резонансному происшествию в Могилеве. Там 23 сентября утром произошло нападение с ножом на милиционеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экстремист задержан. На место происшествия лично выбыл министр внутренних дел. И вот что известно к этому часу.
Около 11 утра на проспекте Пушкина оперативники опознали местного жителя, причастного к экстремистской деятельности. В ходе профилактической беседы мужчина внезапно достал нож и нанес удары милиционерам.
Андрей Ананенко, начальник ГУБОБиК МВД Беларуси:
Так как ситуация развивалась в людном месте перед пешеходным переходом, применять табельное оружие не представилось возможным. Чтобы максимально обезопасить граждан, сотрудники закрыли с собой окружающих, получив ранения различной степени тяжести. Нападавший обезврежен, никто из прохожих не пострадал.
Могилевчанин задержан, при нем обнаружены еще один нож и пистолет, а при обыске дома – патроны, холодное оружие, пособие по изготовлению взрывчатых веществ, экстремистская литература. МВД показало кадры допроса злоумышленника.
– А еще что у вас было?
– Еще самодельный был.
– Что самодельный?
– Пистолет.
– Он был заряжен?
– Я не помню.
– А для чего вы при себе носили данное оружие?
– Для себя носил.
– Вам удостоверение показали данные люди?
– Он мне показал какую-то карточку.
– То есть вы считаете нормальным применять насилие к сотрудникам милиции?
– Нет, так получилось.
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту покушения на сотрудников милиции. Глава МВД Иван Кубраков прибыл в Могилев и лично посетил в учреждении здравоохранения пострадавших.