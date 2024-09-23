В Могилёве экстремист напал на милиционера с ножом – подробности происшествия

К резонансному происшествию в Могилеве. Там 23 сентября утром произошло нападение с ножом на милиционеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экстремист задержан. На место происшествия лично выбыл министр внутренних дел. И вот что известно к этому часу.

Андрей Ананенко, начальник ГУБОБиК МВД Беларуси: Так как ситуация развивалась в людном месте перед пешеходным переходом, применять табельное оружие не представилось возможным. Чтобы максимально обезопасить граждан, сотрудники закрыли с собой окружающих, получив ранения различной степени тяжести. Нападавший обезврежен, никто из прохожих не пострадал.

Могилевчанин задержан, при нем обнаружены еще один нож и пистолет, а при обыске дома – патроны, холодное оружие, пособие по изготовлению взрывчатых веществ, экстремистская литература. МВД показало кадры допроса злоумышленника.

– А еще что у вас было?

– Еще самодельный был.

– Что самодельный?

– Пистолет.

– Он был заряжен?

– Я не помню.

– А для чего вы при себе носили данное оружие?

– Для себя носил.

– Вам удостоверение показали данные люди?

– Он мне показал какую-то карточку.

– То есть вы считаете нормальным применять насилие к сотрудникам милиции?

– Нет, так получилось.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту покушения на сотрудников милиции. Глава МВД Иван Кубраков прибыл в Могилев и лично посетил в учреждении здравоохранения пострадавших.