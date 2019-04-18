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За сутки в Минской области произошло 9 пожаров

18 апреля 2019 19:35
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Новости Беларуси. 9 пожаров произошло за минувшие сутки на территории Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За сутки в Минской области произошло 9 пожаров -1

Помощь спасателей понадобилась в деревне Алексеевка Минского района. Здесь возгорание произошло в цехе деревопереработки. Никто не пострадал.

За сутки в Минской области произошло 9 пожаров -4

Вовремя сработал автономный пожарный извещатель. Именно благодаря сигналу удалось избежать серьезного ущерба. Уничтожен подвесной потолок, материалы не повреждены. Причина пожара устанавливается.

За сутки в Минской области произошло 9 пожаров -7

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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