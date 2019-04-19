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В Жодино благодаря сработке АПИ спасён 64-летний мужчина

19 апреля 2019 06:37
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Новости Беларуси. Вечером 18 апреля в Жодино горела квартира на девятом этаже многоэтажки.  

По сведениям Минского ОУМЧС, о пожаре сообщил очевидец. Во время выгула собаки мужчина услышал сигнал АПИ. Посмотрев в сторону звука, гражданин увидел зарево в окнах одной из квартир, после чего позвонил в МЧС.  

В Жодино благодаря сработке АПИ спасён 64-летний мужчина-1

Фото: Минское ОУМЧС  

Прибывшие спасатели обнаружили в горевшей квартире 64-летнего мужчину. Он был дома один, почувствовал недомогание, но самостоятельно встать с дивана и выйти из квартиры не смог.  

Спасённый был передан медикам, которые приняли решение о его госпитализации.  

В инциденте никто не пострадал, эвакуация не потребовалась. В результате пожара закопчены стены, потолок и имущество кухни.  

В Жодино благодаря сработке АПИ спасён 64-летний мужчина-4

Фото: Минское ОУМЧС  

Рассматриваемая версия пожара – загорание пищи на включенной газовой плите.  

На неделе ещё одна жизнь была спасена благодаря сработке АПИ.  

В Городке женщина сообщила о пожаре в соседней квартире – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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