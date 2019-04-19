В Жодино благодаря сработке АПИ спасён 64-летний мужчина

По сведениям Минского ОУМЧС, о пожаре сообщил очевидец. Во время выгула собаки мужчина услышал сигнал АПИ. Посмотрев в сторону звука, гражданин увидел зарево в окнах одной из квартир, после чего позвонил в МЧС.

Новости Беларуси. Вечером 18 апреля в Жодино горела квартира на девятом этаже многоэтажки.

Прибывшие спасатели обнаружили в горевшей квартире 64-летнего мужчину. Он был дома один, почувствовал недомогание, но самостоятельно встать с дивана и выйти из квартиры не смог.

Спасённый был передан медикам, которые приняли решение о его госпитализации.

В инциденте никто не пострадал, эвакуация не потребовалась. В результате пожара закопчены стены, потолок и имущество кухни.