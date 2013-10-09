В Минске задержан преступник, который обворовывал школы

Новости Беларуси. В школу — не за знаниями. В столице задержан преступник, который воровал ноутбуки и личные вещи учителей. Злоумышленник проникал в помещения, взламывая замки дверей, а также пользовался беспечностью тех, кто оставлял аудитории незапертыми. При этом мужчина старался работать весьма продуктивно: только из одной школы ему удалось похитить материальных ценностей на сумму более 20 миллионов рублей.

Сейчас вор находится в изоляторе временного содержания. Возбужденно уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.