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В Минске задержан преступник, который обворовывал школы

09 октября 2013 18:53
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Новости Беларуси. В школу — не за знаниями. В столице задержан преступник, который воровал ноутбуки и личные вещи учителей. Злоумышленник проникал в помещения, взламывая замки дверей, а также пользовался беспечностью тех, кто оставлял аудитории незапертыми. При этом мужчина старался работать весьма продуктивно: только из одной школы ему удалось похитить материальных ценностей на сумму более 20 миллионов рублей.

Сейчас вор находится в изоляторе временного содержания. Возбужденно уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Кража

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